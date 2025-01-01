Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mama verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 5Folge 123
Folge 123: Mama verzweifelt gesucht

22 Min.Ab 12

Die Mutter des siebenjährigen Finn ist spurlos verschwunden. Die Detektive sind nicht die Einzigen, die die Vermisste suchen. Bei den Ermittlungen geraten sie ins Visier zweier Schwerverbrecher. Ist die junge Mutter in den Fängen der skrupellosen Ex-Häftlinge? Als auch noch der Junge verschwindet, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.

