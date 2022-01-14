Ende einer DetektivkarriereJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 132: Ende einer Detektivkarriere
22 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
Während einer Observation wird die Arbeit von Sandra Nitka und Christian Storm von einem weiteren Privatermittler sabotiert. Er gibt vor, schon länger an dem Fall zu arbeiten und nimmt die Zielperson mit. Die Situation spitzt sich zu, als der ominöse Detektiv Ingo Lenßen vorschlägt, Christian Storm abzulösen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1