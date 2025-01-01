Die skrupellose KindesentführungJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 150: Die skrupellose Kindesentführung
23 Min.Ab 12
Ein siebenjähriger Junge wird entführt. Der Kidnapper fordert ein hohes Lösegeld. Bei der Übergabe kann der Täter fliehen, seine Komplizin wird geschnappt. Um das Versteck des Entführers zu erfahren, schleust sich die Ermittlerin ins Frauengefängnis ein - doch der Plan geht schief. Muss das Kind qualvoll sterben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1