Lenßen & Partner
Folge 160: Verlobung mit Todesfolge
22 Min.Ab 12
Ein obdachloses Pärchen feiert Verlobung. Kurz darauf stirbt die Braut qualvoll an einer Vergiftung. Einer der Penner kennt Lenßen & Partner und bittet um Hilfe. Die Stadtstreicher haben ihren Stammplatz vor einem Nobellokal. Dem Gastwirt sind sie ein Dorn im Auge. Hat er die Braut vergiftet? Dann geschieht ein zweiter Mord. Plant der Gastwirt alle Penner zu ermorden?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1