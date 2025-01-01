Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verlobung mit Todesfolge

SAT.1Staffel 5Folge 160
Folge 160: Verlobung mit Todesfolge

22 Min.Ab 12

Ein obdachloses Pärchen feiert Verlobung. Kurz darauf stirbt die Braut qualvoll an einer Vergiftung. Einer der Penner kennt Lenßen & Partner und bittet um Hilfe. Die Stadtstreicher haben ihren Stammplatz vor einem Nobellokal. Dem Gastwirt sind sie ein Dorn im Auge. Hat er die Braut vergiftet? Dann geschieht ein zweiter Mord. Plant der Gastwirt alle Penner zu ermorden?

