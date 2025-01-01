Lenßen & Partner
Folge 171: Die lebendige Wasserleiche
22 Min.Ab 12
Ein tragischer Motorradunfall erweckt die Neugier der Ermittler. Ein Rocker ist von der Straße abgekommen und hat aufgrund der schweren Verletzungen sein Gedächtnis verloren. Alle Indizien sprechen für einen perfekt geplanten Mord. Der Verdacht erhärtet sich, als die Ermittler einen gefälschten Abschiedsbrief beim Mandanten finden. Ausgerechnet sein Zwillingsbruder hat ein Motiv: Er liebt die Frau seines Bruders. Steckt er wirklich hinter den Mordanschlag?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1