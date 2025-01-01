Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Fahrt in den Tod

SAT.1Staffel 5Folge 173
Fahrt in den Tod

Fahrt in den TodJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 173: Fahrt in den Tod

22 Min.Ab 12

Ein junger Mann wird vor den Augen seiner Freundin brutal erstochen - doch bei der Gegenüberstellung will die Frau den mutmaßlichen Täter nicht wiedererkennen. Hat der Verdächtige sie unter Druck gesetzt und ihr gedroht? Die Ermittler beschatten den Mann und beobachten ein Treffen mit einem skrupellosen Killer ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen