SAT.1Staffel 5Folge 175
22 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mandantin bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Sie hat von ihrem verhassten Stiefvater ein Haus geerbt und möchte es verkaufen. Doch immer, wenn Kaufinteressenten kommen, passieren seltsame Dinge und die Leute ergreifen die Flucht. Die Mandantin glaubt, dass jemand den Hausverkauf verhindern möchte. Aber wer?

