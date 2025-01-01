Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sandra Nitka auf Abwegen

SAT.1Staffel 5Folge 187
Sandra Nitka auf Abwegen

Sandra Nitka auf AbwegenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 187: Sandra Nitka auf Abwegen

22 Min.Ab 12

Auf einen arabischen Prinzen soll ein Attentat verübt werden. Der Täter scheint aus den eigenen Reihen zu kommen. Sandra Nitka gerät unter Verdacht. Ingo Lenßen und Christian Storm wollen ihre Unschuld beweisen. Doch die Situation eskaliert: Die Ermittlerin wird entführt. Ist sie das Opfer einer skrupellosen Verschwörung?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen