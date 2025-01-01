Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rache am Galgen

SAT.1Staffel 5Folge 20
22 Min.Ab 12

Elsa Haberland wendet sich verzweifelt an Ingo Lenßen: Sie befürchtet, dass ihr Mann sie betrügt. Was zunächst nach einem Seitensprung aussieht, ist in Wirklichkeit ein Rachefeldzug: Klaus Haberland glaubt, dass seine verstorbene Tochter Stella Haberland in den Selbstmord getrieben wurde. Er recherchiert auf eigene Faust nach dem Mörder seiner Tochter ...

SAT.1
