Lenßen & Partner
Folge 25: Höllische Taxifahrt
22 Min.Ab 12
Im Kofferraum des iranischen Taxifahrers Jussef Al Mahdri finden Lenßen & Partner einen blutüberströmten Mann. Bei dem schwer verletzten Opfer handelt es sich um den erfolgreichen Stripper Jochen Franek. Die Ermittlungen führen Sandra Nitka und Christian Storm zu dem selbstsüchtigen Partner des Opfers. Ein erneuter Anschlag auf das Leben von Jochen Franek untermauert den Verdacht der Ermittler ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1