Lenßen & Partner

Gefangen in der Drogenhölle

SAT.1Staffel 5Folge 3
Folge 3: Gefangen in der Drogenhölle

22 Min.Ab 12

Hanna Welling leidet unter Verfolgungsängsten: Die junge Mutter glaubt, dass sie von ihrem Ehemann unter Drogen gesetzt wird. Frederik Welling will um jeden Preis das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Karina erwirken. Ein Drogentest fällt negativ aus, doch die Aussetzer von Hanna werden schlimmer. Und plötzlich leidet auch Katja Hansen unten den Symptomen...

SAT.1
