Lenßen & Partner
Folge 5: Schwangere in Gefahr
22 Min.Ab 12
Tom Harpert zweifelt an der Treue seiner hochschwangeren Freundin Sabrina Fuchs. Sandra Nitka und Christian Storm beobachten sie bei einem Treffen mit dem gut aussehenden Dr. Richard Sternberg. Aber plötzlich verschwindet Sabrina - Eile ist geboten, denn sie kann jeden Moment das Kind bekommen ...
