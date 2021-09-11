Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Diebstahl aus Liebe

SAT.1Staffel 5Folge 50vom 11.09.2021
Diebstahl aus Liebe

Folge 50: Diebstahl aus Liebe

22 Min.Folge vom 11.09.2021Ab 12

Aus dem Restaurant von Harald und Elvira Schenker verschwindet Geld. Katja Hansen und Mark Blomberg schleusen sich als Mitarbeiter in das Lokal ein. Nach kurzer Zeit gerät der Koch Werner Dopjans ins Visier der Ermittler. Er hat finanzielle Probleme und schikaniert seinen Chef. Die Diebstähle hören nicht auf, obwohl dem Koch längst gekündigt wurde. Der Fall nimmt eine überraschende Wende ...

