Lenßen & Partner
Folge 53: Hure auf der Flucht
22 Min.Ab 12
Timo Nerius macht sich große Sorgen: Er fühlt sich verfolgt und bedroht und bittet Lenßen & Partner um Hilfe. Die Detektive geben dem Mandanten und seiner Frau Patrizia Nerius Personenschutz. Plötzlich wird auf sie geschossen und die Ehefrau wird entführt. Der einzige Anhaltspunkt ist ein silberner Geländewagen. Eine Spur führt ins Rotlichtmilieu ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
