Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 5Folge 71vom 20.02.2022
Folge 71: Die Leiche mit Geheimnis

22 Min.Folge vom 20.02.2022Ab 12

Katja Hansen und Mark Blomberg wurden vom Ordnungsamt beauftragt, nach Verwandten des Verstorbenen Felix Schütt zu suchen. Als sie in die Wohnung des Toten kommen, überraschen sie einen Einbrecher. Schnell stellt sich heraus, dass der Unbekannte hinter einem Handy mit brisanten Informationen her war ...

