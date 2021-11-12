Die sündhafte SekretärinJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 76: Die sündhafte Sekretärin
22 Min.Folge vom 12.11.2021Ab 12
Der Inhaber eines Elektrogroßhandels Matthias Kemer glaubt, dass er von seinen Angestellten bestohlen wird. Christian Storm wird als Security-Mitarbeiter in den Betrieb des Mandanten eingeschleust. Die Sekretärin Simone Stein gerät ins Visier der Ermittler. Offenbar bezahlt sie den Sicherheitsangestellten Dietmar Kolber mit Sex für geklaute Ware ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1