Im Vollrausch totgeschlagenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 79: Im Vollrausch totgeschlagen
22 Min.Folge vom 14.11.2021Ab 12
Miriam Prenzel trauert um ihren Sohn Timo Prenzel. Der Junge wurde vor einem halben Jahr auf offener Strasse totgeschlagen. Der Mord wurde nie aufgeklärt, doch nun wird auch noch die Gedenkstätte des Toten geschändet. Steckt womöglich der unbekannte Mörder dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1