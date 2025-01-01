Lenßen & Partner
Folge 89: Der rätselhafte Zahlencode
21 Min.Ab 12
Die junge Prostituierte Rina Wilke bittet Lenßen & Partner verzweifelt um Hilfe: Ihre Kollegin Tessa Lobing wurde auf dem Parkplatz vor dem Bordell entführt. Der Erpresser fordert ein geheimnisvolles Amulett. Bei der Betrachtung des Schmuckstücks fällt der Ermittlerin ein eingravierter Zahlencode auf. Führt dieser Code Lenßen & Partner zu der Vermissten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1