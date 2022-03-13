Geiseldrama um Christian StormJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 1: Geiseldrama um Christian Storm
23 Min.Folge vom 13.03.2022Ab 12
Christian Storm wird von einem alten Freund angerufen. Er hat in einer alten Fabrik eine brisante Entdeckung gemacht und steckt nun in ernsten Schwierigkeiten. Als der Ermittler dort ankommt, findet er seinen Freund erschossen vor. Plötzlich wird er von einem SEK-Polizisten gestellt, der ihn für den Mörder hält. Durch einen Zufall entlarvt der Detektiv den Polizisten als Täter - aber zu spät ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1