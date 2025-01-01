Lenßen & Partner
Folge 10: Doppelleben einer Türkin
22 Min.Ab 12
Der Mandant macht sich große Sorgen. Seine türkische Freundin wurde brutal zusammengeschlagen und deckt offensichtlich die Täter. Die Ermittler finden heraus, dass die junge Türkin ein Doppelleben führt und einen türkischen Ehemann hat. Als er von der Affäre mit dem Deutschen erfährt, rastet er aus. Mit einem selbstgebauten Sprengsatz will er sich und seine Frau in den Tod reißen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1