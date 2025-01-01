Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ehemann in der Sexfalle

SAT.1Staffel 6Folge 100
Ehemann in der Sexfalle

Ehemann in der SexfalleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 100: Ehemann in der Sexfalle

22 Min.Ab 12

Ein Mandant soll eine Frau vergewaltigt haben. Der Ehemann des angeblichen Opfers schwört ihm Rache. Die Ermittler sind zwei verdächtigen Männern auf der Spur. Doch kurz bevor die Ermittler die Unschuld des Mandanten beweisen können, wird ein Attentat auf ihn verübt ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen