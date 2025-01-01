Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Eiskalter Scheidungskrieg

SAT.1Staffel 6Folge 103
Folge 103: Eiskalter Scheidungskrieg

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen vertritt einen Mandanten, der mit seiner Noch-Ehefrau einen bitteren Scheidungskrieg führt. Am nächsten Tag wird der Mann von Schlägern bedroht und seine Tochter verschleppt. Sofort fällt sein Verdacht auf seine Ehefrau. Hat die rachsüchtige Frau aus Hass gegen ihren Ehemann dem Mädchen tatsächlich etwas angetan? Und können Lenßen & Partner die Tochter des Mandanten rechtzeitig finden?

