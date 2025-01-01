Giftanschlag auf die ErmittlerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 111: Giftanschlag auf die Ermittler
22 Min.Ab 12
Die Ermittler erhalten den Auftrag, den Geschäftsführer einer Chemiefabrik aus der Geiselhaft zu befreien. Der Chemiker hat ein tödliches Gift entwickelt, das die Täter verkaufen wollen. Bei dem dramatischen Rettungsversuch geraten die Detektive selbst in die Fänge der Gangster und werden gezwungen, das Gift zu trinken. Der Geschäftsführer besitzt ein Gegenmittel, doch es wurde noch nie erprobt...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1