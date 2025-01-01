Lenßen & Partner
Folge 15: Der vorhergesagte Mord
22 Min.Ab 12
Ein bekannter Schriftsteller hat Todesangst! Er wurde bereits zum Opfer zahlreicher Anschläge. Diese stehen in engem Zusammenhang mit seinem neuen Roman. Lenßen & Partner verdächtigen die Ehefrau des Autors. Sie hat herausgefunden, dass ihr Mann sie betrügt. Will sie sich für seine Sexgier rächen?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
