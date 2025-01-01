Lenßen & Partner
Folge 154: Verliebt in einen Schläger
22 Min.Ab 12
Eine 18-Jährige hat Angst um ihre Mutter. Sie glaubt, dass ihr Stiefvater seine ihm hörige Ehefrau umbringen will. Doch anstatt eines brutalen Schlägers finden die Ermittler einen liebenden Ehemann vor. Ihnen sind die Hände gebunden: Sie können den mutmaßlichen Gewalttäter nicht zur Verantwortung ziehen. Doch dann wird die Mandantin verletzt!
