Lenßen & Partner
Folge 164: Tödliches Komasaufen
21 Min.Folge vom 01.07.2022Ab 12
Eine türkische Mutter ist völlig verzweifelt. Ihr einziger Sohn ist an dem Tag, als er zum Wehrdienst in sein Heimatland aufbrechen sollte, spurlos verschwunden. Zuletzt wurde der junge Mann bei einer Saufparty in der Kneipe des Vaters seiner Freundin gesehen. Dieser ist für seinen aggressiven Türkenhass bekannt.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
