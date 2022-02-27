Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Tödliche Geschwisterliebe

SAT.1Staffel 6Folge 17vom 27.02.2022
22 Min.Folge vom 27.02.2022Ab 12

Die Ermittler suchen nach einem vermissten Mädchen. Der Vater verrät ein dunkles Familiengeheimnis: Sein Sohn hat seine eigene Schwester mehrfach missbraucht! Im Atelier des Bruders findet der Ermittler besorgniserregende Nacktfotos der Vermissten. Hat der Bruder seine Schwester entführt und ermordet?

