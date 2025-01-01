Lenßen & Partner
Folge 176: Die verführerische Lolita
22 Min.Ab 12
Die Mandantin vermutet, dass ihr Gärtner ihre minderjährige Tochter verführt hat. Bei einem Besuch beim Frauenarzt kam heraus, dass die 16-Jährige keine Jungfrau mehr ist. Das Mädchen dementiert, dass der Gärtner dafür verantwortlich ist. Doch als die Ermittler im Gartenschuppen den Slip der Tochter entdecken, scheint die Sache klar zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1