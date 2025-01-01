Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Sexskandal auf dem Bauernhof

SAT.1Staffel 6Folge 189
Sexskandal auf dem Bauernhof

Sexskandal auf dem BauernhofJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 189: Sexskandal auf dem Bauernhof

22 Min.Ab 12

Der Mandant beauftragt Lenßen & Partner, seinen zukünftigen Schwiegersohn unter die Lupe zu nehmen. Er glaubt, dass der Verlobte seiner Tochter fremdgeht. Die Ermittler schleusen sich auf dem Bauernhof ein, auf dem der Schwiegersohn arbeitet, und werden Zeugen einer brisanten Begegnung ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen