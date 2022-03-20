Lenßen & Partner
Folge 21: Thiele im Liebesrausch
22 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12
Sebastian Thiele ist frisch verliebt. Nach einer romantischen Liebesnacht wird seine neue Freundin jedoch tot aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin. Der Ermittler ist verzweifelt. Plötzlich gerät er selbst unter Mordverdacht. Versucht ein Unbekannter, das Leben des Ermittlers zu zerstören?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1