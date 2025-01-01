Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 29
Folge 29: Die misshandelte Ehefrau

23 Min.Ab 12

Sebastian Thiele ermittelt verdeckt in einer Massagepraxis. Eine junge asiatische Masseurin weist Spuren von Misshandlungen auf. Wird sie von ihrem deutschen Ehemann geschlagen? Als die Ermittler das Ehepaar heimlich zu Hause beobachten, bricht der Mann plötzlich leblos zusammen. Hat die Asiatin ihren Ehemann aus Rache vergiftet?

