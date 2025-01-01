Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 6Folge 3
Folge 3: Unter Geiern

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen soll das Testament eines reichen Geschäftsmannes vollstrecken. In einer Videobotschaft enterbt der Mandant seine geldgierigen Neffen und Nichte und überlässt sein Millionenvermögen einem längst vergessenen Verwandten. Als dieser plötzlich tot aufgefunden wird, schöpfen Lenßen & Partner Verdacht. Doch schon bald entdecken sie bei ihren Ermittlungen mehr als nur einen mörderischen Plan.

SAT.1
