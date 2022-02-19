Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die Braut, die sich nicht traut

SAT.1Staffel 6Folge 30vom 19.02.2022
Die Braut, die sich nicht traut

Die Braut, die sich nicht trautJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 30: Die Braut, die sich nicht traut

22 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 12

Der Mandant ist verzweifelt, seine Verlobte ist verschwunden. Das einzige, was sie hinterlässt, sind Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Alles deutet auf eine Entführung hin. Doch dann finden die Ermittler Hinweise, die auf ein Doppelleben der Verschwunden hindeuten. Wurde die Vermisste wirklich entführt, oder wollte sie nur vor ihrer Hochzeit fliehen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen