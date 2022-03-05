Zum Inhalt springenBarrierefrei
Betrogen im Ehebett

SAT.1Staffel 6Folge 38vom 05.03.2022
22 Min.Folge vom 05.03.2022Ab 12

Ein Mandant fühlt sich verfolgt. Seine Ehefrau findet sein Verhalten lächerlich. Kurze Zeit später wird sie ermordet aufgefunden. Ein mysteriöser Unbekannter erscheint und behauptet, dass der Mandant die Tat begangen hat. Spielt der Mandant ein doppeltes Spiel?

