SAT.1Staffel 6Folge 49vom 26.03.2022
22 Min.Folge vom 26.03.2022Ab 12

Die Ermittler beobachten den Ehemann der Mandantin beim Liebesspiel mit der Nachbarin. Bei einer Aussprache mit seiner Frau reagiert er irritiert und behauptet, es handle sich um einen abgesprochenen Partnertausch. Kurze Zeit später wird die Leiche der Nachbarin gefunden und der Ehemann gerät unter Mordverdacht ...

