Lenßen & Partner
Folge 55: Der falsche Bruder
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin entkommt nur knapp einem Mordanschlag. Von einer Psychologin erfahren Lenßen & Partner, dass die Frau psychisch krank ist. Der Bruder der Mandantin bestätigt dies. Doch auf die Mandantin wird ein weiterer Mordanschlag verübt. Treibt eine Krankheit sie zu den schrecklichen Taten oder trachtet tatsächlich jemand nach ihrem Leben?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
