SAT.1Staffel 6Folge 61vom 09.04.2022
22 Min.Folge vom 09.04.2022Ab 12

Der Direktor einer Kosmetikschule bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Auf einer Party soll es zum intimen Kontakt zwischen einem Lehrer und einer Schülerin gekommen sein. Plötzlich heißt es, der Lehrer habe die junge Frau vergewaltigt. Der Verdächtige bestreitet jeglichen Sexualkontakt. Am nächsten Tag wird er tot aufgefunden. Hat er den Druck nicht mehr ausgehalten und sich selbst umgebracht?

