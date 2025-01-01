Lenßen & Partner
Folge 63: Teenager unter Mordverdacht
22 Min.Ab 12
Die Ermittler haben den Auftrag, den vorbestraften Sohn einer Mandantin zu observieren. Sie verfolgen den Jungen in eine Villa, wo sie einen grausamen Fund machen: Die Leiche des Haushälters! Schaffen es die Ermittler den flüchtigen Teenager zu stellen, bevor er einen weiteren Mord begeht?
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
