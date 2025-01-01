Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 63
Folge 63: Teenager unter Mordverdacht

22 Min.Ab 12

Die Ermittler haben den Auftrag, den vorbestraften Sohn einer Mandantin zu observieren. Sie verfolgen den Jungen in eine Villa, wo sie einen grausamen Fund machen: Die Leiche des Haushälters! Schaffen es die Ermittler den flüchtigen Teenager zu stellen, bevor er einen weiteren Mord begeht?

