Lenßen & Partner

Misshandelt von der Ehefrau

SAT.1Staffel 6Folge 67
Misshandelt von der Ehefrau

Lenßen & Partner

Folge 67: Misshandelt von der Ehefrau

22 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird tot aus einem See geborgen. Die Ermittler stoßen auf ein dunkles Geheimnis: Der Tote war homosexuell und hat seit Jahren ein Doppelleben geführt! Alles spricht dafür, dass seine Familie von dem Verhältnis erfahren hat. Musste der Vater wegen seiner verbotenen Liebe zu einem Mann sterben?

