SAT.1Staffel 6Folge 88
22 Min.Ab 12

Eine Mandantin vermutet, dass die Freundin ihres Vaters auf das Familienvermögen aus ist und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Die Ermittler beobachten, wie sich die Zielperson von einem Apotheker ein tödliches Gift beschafft. Es scheint so, als ob beide eine Affäre haben und gemeinsam einen Giftanschlag auf den Vater der Mandantin planen. Als der davon erfährt, dreht er durch und schwört Rache.

