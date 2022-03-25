Lenßen & Partner
Folge 9: Tödliche Sexspiele
22 Min.Folge vom 25.03.2022Ab 12
Eine junge Frau wird ermordet aufgefunden. Ingo Lenßen übernimmt kurzfristig die Verteidigung des Hauptverdächtigen. Der Anwalt ist von dessen Unschuld überzeugt. Bei den Ermittlungen geraten die Detektive ins Rotlichtmilieu und finden heraus, dass die Tote Kontakte zu einem Fetisch-Club hatte. Katja Hansen ermittelt dort verdeckt. Sie macht eine schockierende Endeckung ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1