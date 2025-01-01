Lenßen & Partner
Folge 100: Der Selbstmord meiner Frau
22 Min.Ab 12
Der Mandant glaubt, dass seine Frau fremdgeht. Als die Ermittler die Ehefrau observieren und nach Beweisen suchen, finden sie einen Abschiedsbrief. Im letzten Moment können die Ermittler einen Suizid verhindern. Konnte die Ehefrau des Mandanten mit ihrem schmutzigen Geheimnis nicht mehr leben? Was steckt wirklich hinter ihrer großen Verzweiflung?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
