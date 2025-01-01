Lenßen & Partner
Folge 102: Opfer für die Liebe
22 Min.Ab 12
Der Mandant wird von einer giftigen Schlange gebissen. Die Spur führt zu seinem Geschäftspartner, zu dem die Beziehung seit Längerem sehr angespannt ist. Wollte der seinen unliebsamen Kollegen auf diese Weise loswerden? Doch die Ermittler finden noch mehr heraus: Der Verdächtige und die 15-jährige Tochter des Mandanten haben eine heimliche Affäre.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1