Lenßen & Partner
Folge 114: Brutale Nachbarschaftshilfe
22 Min.Ab 12
Eine illegale Bürgerwehr soll den Mann der Mandantin brutal zusammengeschlagen haben. Lenßen und Partner ermitteln verdeckt und finden heraus, dass der Ehemann ein Verhältnis mit der Frau des Anführers hat. Hat der Gangleader den Nebenbuhler aus Eifersucht niedergeschlagen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1