Lenßen & Partner
Folge 139: Die Babyfabrik
22 Min.Ab 12
Eine verwirrte Frau sucht Zuflucht in der Kanzlei. Kurze Zeit später tauchen Pfleger auf und behaupten, sie sei aus einer psychiatrischen Anstalt geflohen und nehmen sie wieder in Gewahrsam. Als sich Lenßen & Partner nach der Patientin erkundigen wollen, stellt sich heraus, dass sie nie in einer Psychiatrie untergebracht war ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1