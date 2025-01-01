Lenßen & Partner
Folge 166: Professor in Strapsen
22 Min.Ab 12
Die Mandantin befürchtet, dass ihr verstorbener Ehemann, ein Kunst-Professor, ein Doppelleben als Transvestit führte. In einem Schwulen-Club stoßen die Ermittler auf den Bruder des Toten. Er lebt tatsächlich als Transvestit, schwört aber, dass sein Bruder nichts mit diesem Milieu zu tun hatte. Als Lenßen und sein Team ihre Ermittlungen bei der ehemaligen Arbeitsstelle des Verstorbenen fortführen wollen, beobachten sie, wie die Chefin Frauenkleidung in Herrengröße vergräbt.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1