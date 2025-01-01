Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 17
22 Min.Ab 12

Katja Hansen wird auf offener Strasse beklaut. Ein aufmerksamer Passant kann jedoch den Dieb stellen. Von ihr sehr angetan, lädt er die Detektivin auf ein Wellness-Wochenende ein. Auch Katja Hansen ist sofort hin und weg von dem charmanten Mann. Er scheint all das zu haben, was sie sich von ihrem neuen Freund immer erträumt hat. Dann entpuppt sich der Romantiker als schizophrener Psychopath.

