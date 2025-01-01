Lenßen & Partner
Folge 175: Jagd auf einen Todesschützen
22 Min.Ab 12
Ein Mann hat in seinem Büro geheime Baupläne der Firma gefunden, auf denen mysteriöse Markierungen eingezeichnet sind. Lenßen und seine Leute untersuchen die markierten Orte und haben einen Verdacht: Jemand hat die Verstecke genutzt, um ein Gewehr in das Gebäude zu schmuggeln. Auf wen hat es der Attentäter abgesehen? Und können die Ermittler den Scharfschützen finden, bevor er zuschlägt?
