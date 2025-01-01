Lenßen & Partner
Folge 176: Der Kinderspanner
22 Min.Ab 12
Der Mandant befürchtet, dass sein Sohn sexuelles Interesse an Kindern hat. Er hat sehr viele heimlich aufgenommene Kinderfotos auf seinem Computer gefunden. Die Ermittler beobachten, dass er sogar einem Mädchen auflauert. Als der Mandant seinen Sohn zur Rede stellt, dreht der durch und will sich von einem Hochhaus stürzen.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1