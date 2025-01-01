Lenßen & Partner
Folge 179: Entzug im Bordell
21 Min.Ab 12
Die Mandantin macht sich große Sorgen um ihren Bruder: Angeblich greift der Ex-Alkoholiker wieder regelmäßig zur Flasche. Die Ermittler beobachten ihn und folgen ihm in ein Bordell, in dem er offenbar Stammkunde ist. Als er niedergeschlagen in seinem Haus gefunden wird, fällt der Verdacht auf seine Ehefrau - eine ehemalige Prostituierte.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1